فيديو| تعرف على أحداث الحلقة الجديدة من الموسم الرابع لمسلسل الحفرة

رنا صلاح الدين - تتواصل حلقات الموسم الرابع من المسلسل التركي الشهير "الحفرة أو "CUKUR"، والذي ستعرض الحلقة الرابعة منه في الساعات الأولى من صباح يوم غدا الثلاثاء.

وستتناول الحلقة الرابعة من الموسم الرابع، العديد من الأحداث المثيرة، في بدايتها ستكون تهديد جينكيز أردينت لياماش كوشوفالي، وذلك بتحطيم حي الحفرة بشكل تام.

وسيخضع ياماش كوشوفالي لتهديدات جينكيز، والذي سيطلب منه العمل معه، وحماية أبنائه كما يفعل مع حي الحفرة، وذلك مقابل إلا يضر بعائلته.

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وعلى جانب أخر، بعد موافقة كاراجا على الزواج من "أزار" مدبر حادث مقتل جدها أدريس، ستقتله أمام أعين أسرته، وهو ما سيتسبب في جنون والدته.

وتستمر الأحداث في الإثارة، بمقابلة بين "فارتولو" وياماش، والذي يكشف فيها الأخير لشقيقه بأنه باع نفسه لعائلة أردينيت من أجل حماية الحفرة وعائلة كوشوفالي.

وستكون النهاية، مع إخبار سليم شقيق ياماش، لقائد العائلة الجديد "جومالي"، بأن شقيقهم الأصغر، بات يعمل مع العدو اللدود.