12 أكتوبر.. حفل غنائي لـ دينا الوديدي في الأوبرا

تستعد الفنانة دينا الوديدي، لإحياء حفلًا غنائيًا في الأوبرا المصرية، ذلك في إطار عودة أنشطتها الغنائية والفنية والثقافية إلى مسارحها.

يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 12

أكتوبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً على مسرح النافورة، على أن تكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 160 جنيهًا.

يذكر أن الوديدي شاركت أخيرًا في مهرجان الصيف الدولي، الذي أقيمت فعالياته في الإسكندرية، خلال شهر أغسطس الماضي، على المسرح المفتوح بمكتبة الإسكندرية، وحضر الحفل عددًا جماهيريًا محدودًا تطبيقًا للإجراءات الوقائية ضد كورونا.