معتصم النهار.. “الكارت الرابح” بفرض سيطرته على الدراما العربية

رأي بتجــــــرد: لا يهدأ معتصم النهار ولا يستكين. منذ عامين تقريبًا يتنقل بين مواقع التصوير، يعمل بصمت بعيدًا عن الصخب، وينتظر أصداء ما يقدّمه على الشاشات؛ لا يلتفت إلى مهاترات من هنا ومحاولات لاقحامه في سجالات فارغة من هناك، بل يصبّ تركيزه نحو أهدافه التي تتحوّل سريعًا إلى إنجازات.

الممثل السوري الذي لمع نجمه عربيًا إثر مشاركته ببطولة مسلسل “خمسة ونص” إلى جانب النجمين نادين نجيم وقصي خولي في رمضان 2019، أكمل مشواره مع شركة “الصباح” سريعًا بعد انقضاء الشهر الفضيل، وخاض بطولة الجزء الثاني من مسلسل “ما فيّي” محققًا من خلاله نجاحًا لافتًا عزّز حضوره بشكل أكبر على ساحة المنافسة.

غياب معتصم النهار عن الماراثون الرمضاني للعام 2020 الحالي بسبب أزمة “كورونا” التي عطّلت تصوير مسلسله الجديد “من الآخر” من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا، لم يبعده كثيرًا عن جمهوره، واليوم يطلّ معتصم من خلال هذا المسلسل ببطولة جديدة وإلى جانبه الممثلتين ريتا حايك وسينتيا صاموئيل.

قصة المسلسل، أثارت ضجّة واسعة منذ الحلقة الأولى، حيث يروي العمل حكاية زوجين “ورد” الذي يؤدي دوره معتصم النهار وزوجته في العمل “ياسمين” التي تجسد شخصيتها ريتا حايك. تمر علاقة الزوجين بحالة من البرود بعد تعرض ابنهما الوحيد لحادث أليم أدى إلى دخوله في غيبوبة، الأمر الذي يدفع الزوج إلى السفر للعمل في الخارج كي يسدد مصاريف العلاج، وبعدها يقع في قصة حب جديدة مع “تارا” وتؤدي دورها سنتيا صمؤيل، لتتداخل أحداث القصة وتزداد تشويقًا.

وبموازاة عرض مسلسل “من الآخر” تلفزيونيًا، بدأت منصة “شاهد” الإلكترونية عرض مسلسل “إسود فاتح” من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته معتصم النهار إلى جانب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، مقتحمًا من خلاله الساحة الدرامية في مصر.

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وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل “إسود فاتج” تفاعلًا كبيرًا من المشاهدين، فتناقلوا بعض المشاهد المميزة، ومنها مشهد الرقص الذي جمع بين هيفاء وهبي ومعتصم النهار. ومن بين المشاهد القويّة أيضا في الحلقة الأولى، هي لحظة إكتشاف “رانيا”(هيفاء وهبي) لخيانة زوجها “راغب” (معتصم النهار) مع صديقتها المقرّبة الإعلامية “نجلاء” (روجينا). وتساءل كثيرون كيف سيكون إنتقام رانيا من زوجها في الحلقات القادمة.

وفي الوقت الذي يُعرض له هذين المسلسلين لا يضيّع معتصم النهار الوقت، فينشغل بتصوير مسلسل DNA للكاتبة ريم حنا ومن إنتاج شركة Eagle Films، وهو عمل مؤلف من ١٠ حلقات، يجمع عددًا من نجوم الدراما اللبنانية والعربية، ويتولى إخراجه المثنى صبح.

العمل مستوحى من قصة حقيقية، يسلط الضوء على قضايا اجتماعية شائكة ويناقش قصة غريبة من نوعها، ويجمع النجوم دانييلا رحمة، معتصم النهار، وعمار شلق بكل من ساشا دحدوح، وسام سعد وغيرهم.

عالميًا ينتظر معتصم النهار قريبًا في شهر أيلول (سبتمبر) القادم، عرض مسلسل “المنصة” على شبكة نتفلكس العالمية، والذي تم تصويره في ابو ظبي منذ سنتين تقريبًا، وهو من تأليف هوزان عكو وإخراج رودريغو كريشنار.

لا شكّ أن حضور معتصم النهار على ساحة المنافسة يعتبر الأقوى عربيًا في هذه الفترة، قد يكون ذلك لأنّه الأكثر طلبًا من قبل الشركات المنتجة والفضائيات العربية، وإن صحّت هذه النظرية فهذا لا يدّل إلّا على محبّة الجمهور له والشعبية الواسعة التي اكتسبها في فترة قصيرة جدًا. لكن المؤكد أن ذكاء هذا الممثل مكّنه من أن يصبح “الكارت الرابح” لأي عمل يرتبط اسمه فيه.