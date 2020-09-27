بالصورة – جيجي حديد تكشف عن هدية تايلور سويفت لطفلتها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عن هدية المغنية العالمية تايلور سويفت لمولودتها الأولى. ونشرت جيجي حديد صورة عبارة عن بطانية زهرية من الحرير صنعتها سويفت يدوياً بنفسها. والطفلة التي لم يتم الإعلان عن إسمها حتى الان، ظهرت قبضتها الصغيرة وقميصها الأبيض الطويل الأكمام، مع شعار فيرساتشي على صدرها. وارفقت جيجي تعليق على الصورة قائلة:”من الخالة تايلور سويفت” والخالة “دوناتيلا فيرساتشي”.

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