تراند اليوم : اتفرج – وصلة رقص جريئة من هيفاء وهبي قدام الناس

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على حسابها على انستغرام مقطع فيديو جديد لاحد مشاهد مسلسلها المنتظر “اسود فاتح”.

وظهرت هيفاء وهبي، في المشهد، بإطلالة ساحرة بفستان احمر طويل وهي ترقص مع الفنان السوري معتصم النهار الذي تغزل بها قائلا: “قمر منور الدنيا كلها”.

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو كاتبة: “يُسمعني حينَ يراقصُني كلمات ليست كالكلمات ”.

قد تغزل متابعو هيفاء وهبي بجمالها وجمال معتصم حيث كتب احدهم: “الجمال اللبناني مع الجمال السوري.. بتجننو”.

مسلسل “أسود فاتح” بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.