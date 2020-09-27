بالصورة – بلقيس فتحي تفاجئ جمهورها بـ”لوك” جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت النجمة بلقيس فتحي الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بلوك جديد، ظهرت فيه لأوّل مرّة. وشاركت بلقيس متابعيها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” بصورة جديدة لها، حيث قامت بتغيير لون شعرها. وأرفقت بلقيس الصورة بالتعليق: “كيف لون الشعر؟”. ونالت الصورة إستحسان عدد كبير من متابعي بلقيس الذين أعربوا عن إعجابهم باللوك الجديد. جدير ذكره أن بلقيس طرحت مؤخرًا أحدث أغنياتها La Vie Is Good بالتعاون مع DJ يوسف وهي من كلمات يونس آدم، الحان محمد الرفاعي، توزيع دي جي يوسف، أمّا الكليب فهو من إخراج حسن الكورفتي.

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