صابر الرباعي يعود بـ”جريدة الرجل الثاني”

متابعة بتجـــــــــــــرد: شوَّق النجم التونسي صابر الرباعي جمهوره الذين يبلغ عددهم ما يقارب الـ2 مليون متابع عبر انستغرام، لأغنيته الجديدة.
ونشر صابر مقطعًا من كليب الأغنية التي تحمل عنوان “جريدة الرجل الثاني” وهي من كلمات نزار قباني وألحان طلال، وعلق قائلاً: “انتظروا ڤيديو كليب جريدة الرجل الثاني على جميع منصات روتانا قريباً.. كلمات: نزار قباني، ألحان: طلال”.
يذكر أن آخر ألبوم لصابر الرباعي كان بعنوان (صابر2019)، والذي ضم 10 أغانٍ بلهجات مختلفة، منها: (باي باي، كتاب المجروحين، عمري الجديد، عسى يومي).
أما ألبومه المقبل فمازال يحضر له، إذ يتعاون من خلاله مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار.
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