تراند اليوم : العثور علي فنانة شهيرة شابة جثة هامدة في منزلها.. هل انتحرت؟

كشفت القناة التلفزيونية اليابانية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن الممثلة السينمائية والتلفزيونية اليابانية يوكو تاكيوتشي، أقدمت على الانتحار.

وحسب الشرطة المحلية، فقد عثر أقاربها على جثة الممثلة البالغة من العمر 40 عاما في المنزل الليلة الماضية. ونقلت سيارة إسعاف الفنانة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاتها.

وتعتبر الشرطة أن الانتحار بالذات سبب الوفاة، رغم أنه لم يتم العثور على رسالة انتحار على الفور.

يذكر أنه في العام الماضي، تزوجت تاكيوتشي من الممثل ناكامورا شيدو، وأنجبت طفلا هذا العام.

ولعبت يوكو تاكيوتشي، دور البطولة في عشرات الأفلام التلفزيونية والأفلام السينمائية، وحصلت ثلاث مرات على جائزة أكاديمية السينما اليابانية لأفضل ممثل.