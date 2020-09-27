عبر طائرة “درون” رجل يستهدف منزل حبيبته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 سبتمبر 2020 03:58 مساءً - منذ ساعتين

أقدم رجلا على محاولة قتل حبيبته السابقة عبر طائرة من دون طيار “درون” بداخلها متفجرات، والذي أرسلها إلى منزلها للانتقام منها بعد صدور حكم قضائي يحميها منه، وبعد إقدامه على فعلته حكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات، بعد سنة كاملة من البحث عنه في أحد أحياء شرق ولاية بنسلفانيا.

وفي التفاصيل، أدان الادعاء الأمريكي رجلا أمريكيا يبلغ من العمر 45 عاما، مستخدما طريقة غريبا للانتقام من حبيبته السابقة تمثلت باستخدم طائرة بدون طيار ألقت متفجرات استهدفت منزلها في ولاية بنسلفانيا، بعد حصولها على حكم قضائي لحمايتها منه.

وألقت الشرطة القبض على جايسون موتزيكاتو، أثناء تحقيقها في سلسلة من الانفجارات التي هزت أحد أحياء شرق ولاية بنسلفانيا لأكثر من عام.

Advertisements

وبحسب ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن موتزيكاتو سيقضي عقوبة تصل لـ5 سنوات في السجن بعد إقراره بتهمة حيازة أداة مدمرة، وحيازة شخص خاضع لأمر حماية من العنف المنزلي لأسلحة نارية، واستخدامه لطائرة غير مسجلة عن سابق معرفة وتصميم.

وكانت الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي اللذان كانا يحققان في التفجيرات قد داهموا منزله في بلدة واشنطن تاونشيب، وعثروا على مجموعة من البنادق والذخيرة، والطائرة المسيرة من طراز فانتوم 3 التي استخدمها في الهجمات.

المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي ويليامز قال إنه “بهذا المزيج من القنابل محلية الصنع والبنادق والطائرة المسيرة، روع هذا المتهم حيا بأكمله”.