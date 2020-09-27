أروى تنشر صورة والدها في المستشفى.. وهذا التصرف يتسبب في بكائه

رنا صلاح الدين - نشرت الفنانة اليمنية أروى مقطع فيديو تضمن مجموعة صور لوالدها، من بينها صورة له أثناء تواجده في المستشفى، حيث تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا.

أروى أرفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "مهما كبرت احس اني طفلته.. ومهما بعدتنا الايام لايبعده شيء عن قلبي وروحي.. هو اول حبيب في حياتي.. الله يطولي بعمره ويجعله راضي دائما عني".

وأضافت: "شكرا على دعواتكم وسؤالكم عنه وعني.. غمرتونا بمحبتكم.. عارفين انه ابوي كان كثير تعبان ونزلت انا بوست اطلب دعاءكم له بالشفاء بس ماقلتله اني نشرت شيء عنه".

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وتابعت: "ثاني يوم قالي انا اليوم في احسن حال و كأنه تبدل حالي من حال لافضل حال.. ساعتها قلتله اني نشرت صورته وانه بعد فضل الله فضل دعاء مئات الالاف له ممكن يكون الله استجاب لهم".

وعن رد فعل والدها، قالت: "فبكى كثير وحمدالله على نعمته وعلى دعاءكم له وطلب مني انشر شكر منه لكم و انه يطمنكم عليه اشكركم و الله يخليلكم كل من يعز عليكم".