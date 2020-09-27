رنا صلاح الدين - أعلن النجم العالمى جاستن بيبر، بالتعاون مع نجم الهيب هوب الشهير شانس ذا رابر، اللذان تعاونا معا فى تقديم أغنية "HOLY"، أنهما بصدد التبرع بمبلغ 250 ألف دولار، للمتضررين من وباء كورونا.
وحقق كليب "Holy" في الساعات الأولى من طرحه، ما يقرب من 16 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" الشهير.
وتصدر جاستن بيبر هذا الأسبوع قائمة "Official Trending Chart Top 20" فى إنجلترا، وذلك بأغنيته الجديدة "Holy".
وطلب جاستن بيبر، وشانس ذا رابر من جماهيره بضرورة التبرع للمتضررين من جائحة كورونا، خاصة الأسر التي عانت من الفقر من توقف الحياة خلال الأشهر المقبلة.
الجدير بالذكر، أن جاستن بيبر قد أعلن في وقت سابق، تبرعه بأموال من أجل توفير المعدات الطبية للمستشفيات التي تعاني من نقص أجهزة التنفس الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح كليبه الجديد.. جاستن بيبر يتبرع لضحايا فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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