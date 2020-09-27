فيديو.. تامر عاشور يتصدر يوتيوب بأغنية "معلش أصلي مدلعها"

تصدّر الفنان تامر عاشور، بأغنيته الجديدة "معلش أصلي مدلعها"، المشهد الغنائي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصلت الأغنية على المركز الثاني في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب"، بأكثر من 380 ألف مشاهدة، وذلك خلال مايقرب من يومين من طرحها عبر "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:صابر كمال، ألحان:بلال سرور، توزيع:رامي سمير، ويقول مطلعها"ـا فـ عينيهـا أحـنّ النـاس..

وأجدعها إن خدت خطوة معجبتهاش.... براجعها لو رايحـة جايّـة فـ أي مكـان.... بتابعها وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.... بطاوعها".

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يذكر أن عاشور قد طرح مؤخراً أغنية "بياعة"، خلال شهر يوليو الماضي، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تركي آل الشيخ،

ألحان:تامر عاشور.

وفي سياق فني أخر، أحيا عاشور خلال الأسبوع الماضي، حفلاً غنائياً في السعودية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك بمشاركة الفنانة أنغام، تم اذاعة الحفل "أون لاين"، وذلك بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، وحصلت على نسبة متابعة عالية من جماهيره، قدم فيها باقة غنائية منوعة من أعماله المفضلة لدى محبيه، ومنها"قولوله سماح، أخر مقابلة، انطق، بياعة، من غيرك، من غير مااحكيلك".