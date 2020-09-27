وزيرة الثقافة تتابع الاستعدادات النهائية لإعادة تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

تتابع وزيرة الثقافة، الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الاستعدادات النهائية لإعادة تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية، الذى توقف عن العمل منذ 8 شهور لإجراء عمليات التطوير ورفع الكفاءة، ذلك خلال احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

قالت "عبدالدايم" إن عمليات تحديث المواقع والمنشآت الثقافية يأتي انطلاقًا من الحرص على استمرار الحراك الإبداعى، باعتباره أحد

الوسائل الفعالة للارتقاء بالوعي، مشيرة إلى دور الثقافة والفنون فى بناء الشخصية المصرية وإعداد أجيال تدرك متطلبات التنمية الوطنية المنشودة.

يشار إلى أن أعمال صيانة ورفع كفاءة قصر ثقافة الإسماعيلية، بدأت بالعمل في أوائل فبراير من العام الجارى وكان من المقرر إعادة

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تشغيله في بداية أبريل قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، وتعذر ذلك بسبب جائحة كورونا

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة، إحلالًا شاملًا لمنظومة التكييف المركزي ومنظومة الحماية المدنية والإطفاء، وسقف المسرح الداخلي والسطح الخارجي والمقاعد والأرضيات، وإضاءة صالة المسرح، والخدمات داخل الصالة وبهو المسرح.

كما تم عمل صيانة لأجهزة الإضاءة والصوت وخشبة المسرح، وشاشة السينما، وتجديد ستائر المسرح، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة للوحة مدخل المسرح.