نشر الفنان Hشرف عبد الباقي صورة جديدة له من عرض امس لمسرحية "صباحية مباركة" ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .
مشرف، حمدي المرغني، محمد اسامة الشهير بـ "اوس وس"، حسام داغر ، وعلق على المنشور قائلا " من عرض الليلة مع نجوم الكوميديا الفنان عبدالله مشرف، الفنان هشام ماجد، الفنان احمد فتحي، الفنان دياب و المخرج الكبير معتز التوني .. نورتونا" .
وظهر اشرف بصحبة كل من النجوم عبدالله
ويشار الى ان مسرحية "صياحية مباركة" علي ربيع ، محمد اسامة "اوس اوس" ،سليمان عيد، طاهر ابو ليلة، إخراج اشرف عبدالباقي وتاليف احمد عبد الوهاب وكريم سامي .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حضور نجوم الكوميديا عرض صباحية مباركه.. أشرف عبد الباقي: نورتونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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