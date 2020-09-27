بعد حضور نجوم الكوميديا عرض صباحية مباركه.. أشرف عبد الباقي: نورتونا

نشر الفنان Hشرف عبد الباقي صورة جديدة له من عرض امس لمسرحية "صباحية مباركة" ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهر اشرف بصحبة كل من النجوم عبدالله

مشرف، حمدي المرغني، محمد اسامة الشهير بـ "اوس وس"، حسام داغر ، وعلق على المنشور قائلا " من عرض الليلة مع نجوم الكوميديا الفنان عبدالله مشرف، الفنان هشام ماجد، الفنان احمد فتحي، الفنان دياب و المخرج الكبير معتز التوني .. نورتونا" .



ويشار الى ان مسرحية "صياحية مباركة" علي ربيع ، محمد اسامة "اوس اوس" ،سليمان عيد، طاهر ابو ليلة، إخراج اشرف عبدالباقي وتاليف احمد عبد الوهاب وكريم سامي .

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