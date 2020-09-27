الليلة.. حفل شعر غنائي لكل من عبدالشافي ومحمد المحمدي فى الساقية

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، لتنظيم حفل شعر غنائي لكل من الشاعرين "عبدالشافى" و"محمدالمحمدى"، ذلك اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً.
عبدالشافي عصام، شاعر عامية مصرية وصاحب ديوان إيسكابيزم، المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب٢٠٢٠، مركز أول جامعة قناة السويس شعر عامي، مركز ثالث محافظة، مركز ثانٍ جمهورية، تبعًا لجريدة الجمهورية اليوم.
لديه رصيد من الحفلات يصل إلى ٥٣ حفلة بمحافظة
محمد المحمدى، شاعر من مواليد محافظة الشرقية 1993 صدر له ديوان"أرواح الورق"وديوان" العزف الكامل للمشهد"، وحاصل على جائزة أوتار ومؤسس نادي أدب قصر ثقافة أبوكبير.
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