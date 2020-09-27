صورة| النجمة روز ليزلي تكشف عن حملها في طفلها الأول

رنا صلاح الدين - كشفت النجمة العالمية روز ليزلي، زوجة النجم كيت هارينتجون صاحب شخصية "ملك الشمال" في مسلسل "صراع العروش"، عن حملها في طفلها الأول.

وجاء كشف روز ليزلي عن حملها، فى عدد مجلة "ذا تايمز"، بعد أقل من عامين عن زوجها لتعلن عن الحمل على الطريقة البريطانية التقليدية في التقاط جلسة تصوير للحمل.

وأزالت الصحيفة عن البوستر الأول للنجمة صاحبة الـ 33 عاماً، والتي ظهرت عليها ملامح حملها بشكل كبير بعد قصة حب دامت لعدة سنوات نشأت بينهما في أحدث المسلسل الشهير GOT.

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وانتقلت قصة حب روز وكيت للواقع وتم خطبتهما في 2017 وتزوجا في يونيو 2019 على مراسم الطريقة الأسكتلندية.

الجدير بالذكر، أن النجم كيت هارينجتون وزوجته روز ليزلي وهما في شوارع لندن بصحبة كلبهما، وهو الظهورالنادر لهما سويا بعد غياب عن الظهور بأماكن علنية منذ 9 أشهر.

روز ليزلي