بالفيديو| محمد رمضان يرد على "بوكس" الفيشاوي: "ابعد يابني عن سكتي"

رنا صلاح الدين - استفز الفنان أحمد الفيشاوي، النجم محمد رمضان، بعد البوستر الدعائي الذي كشف عنه برنامج "et بالعربي"، فيما يخص أغنيته الجديدة "نمبر2".

وظهر الفيشاوي وهو يضرب رمضان بـ"البوكس" في وجهه، ليسقط الأخير على الأرض، كنوع من السخرية والاستفزاز.

وخرج محمد رمضان، ليرد على الفيشاوي بطريقة غير مباشرة، مستعينًا بأغنيته "السلطان"، حيث نشر مقطع فيديو من الأغنية وهو يقول:" نمبر وان هيفضل دايما اسمي في البطاقة، نصيحة مني ليه أبعد يا ابني عن سكتي، أنك مشغول باسمى ده دليل نجاح خطتي، نصيحة مني ليك سكت كتير عليك، نصيحة مني ليك ملمحش وشك في حتتي، طاير لفوق سكتي سالكة، ماشوفتش حد فيكم ماركة، انا صحيح والباقي فكة، يا مرحب بيكم في المنافسة".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد اعترف من قبل أن أغنية "نمبر " التي يستعد لطرحها تعتبر إسقاطًا على أغنية "نمبر 1" للفنان محمد رمضان وسخرية منها بنسبة 100%.