أميرة شرابي تُعلن “توبتها” وتعتزل الفن

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة الشابة أميرة شرابي، متابعيها بإعلان ارتدائها الحجاب، وذلك بعد أن نشرت صورة لها على حسابيها في “إنستغرام”، و”فيسبوك”، طهرت فيهما وهي ترتديه، في خطوة سبقتها اليها الفنانتان داليا ابراهيم وميّ فخري أخيراً.

وكانت أميرة شرابي، مختفية عن متابعيها خلال الفترة الأخيرة، وآخر ما كتبته عبر “فيسبوك”، قبل قرار إعلان الحجاب، هو منشور مطول وجهته للعامة، فكتبت: “للتنويه (خواطر تجارب) .. أخي العزيز أختي العزيزه أنا والعياذ بالله من كلمة أنا وصلت لمرحلة في حياتي مش عايزه حاجة من حد الحمدلله بنيت بيني وبين ربنا وصال.. بقيت كل الي نفسي فيه بطلبه من ربنا والحمدلله حبيبي ربنا مش حرمني من حاجة حتى الي بطلبه وربنا عارف إنه مفهوش خير ليا يحرمني منه بس بيعوضني بلي أحسن ماتمنيته .. ولو مادنيش خالص أنا راضية عشان سبحانه الأعلم بالأصلح لي في ديني ودنيتي”.

وأضافت أميرة شرابي: “فحضرتك أنا أسأل عليك عشان أنا إنسان مشاعري صادقة وعشان الدنيا دي فانيه وممكن بكره اسمع خبر الله يرحمك أو حضرتك تسمع خبر الله يرحمني عشان متجيش يوم نزعل على تقصيرنا حتى بالسؤال بالرسالة واحنا فينا لسا الروح داخلة وخارجة .. بسأل عليك أكيد عشان ليك معزة في قلبي وعشان يفرقلي اطمن عليك واسمع حسك في الدينا ومنقطعش حبل الود الي بينا”.

وتابعت شرابي: “مش معناه خالص معاليك إني عايزه منك حاجه ولا محتاجة منك خدمة ولا قاصدة اتوددلك عشان تخدمني في مصلحة أظن الرسالة وصلت الي بيدي هو ربنا إحنا بس أسباب وبشر متسخرين لقضاء حاجات غيرنا ودي أصلا أخي العزيز فضل ونعمة من عند ربنا إن يجعلك سبب”.

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ونشرت الفنانة أميرة شرابي، صورة أخرى لها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام”، ظهرت فيها بالحجاب أيضًا، وكتبت عليها: “اللهم الثبات”، لتؤكد بها قرار ارتداء الحجاب رسميًا، وليس مجرد الظهور به فقط.

وقامت أميرة بحذف كل صورها عبر “إنستغرام”، التي ظهرت فيها مسبقًا من دون حجاب، لتثير جدل متابعيها، في الوقت الذي لم تعلن فيه رسميًا إن كانت ستعتزل الفن، أم ستداوم على العمل فيه بالمشاركة في أدوار تتناسب مع حجابها.

ومن أهم أعمال أميرة شرابي مشاركتها في بطولة فيلم “تسعة”، من إخراج إيهاب راضي، كما شاركت في مسلسل “العملية ميسي” للفنان أحمد حلمي، ومسلسل “اختيار اجباري”، ومسلسل “أرض جو” أمام النجمة غادة عبدالرازق، وأخيراً مسلسل “ليالينا 80” الذي عرض رمضان الماضي بطولة غادة عادل وإياد نصار وصابرين.