متابعة بتجـــــــــــرد: تشهد الساحة الفنية التركية منافسة كبيرة بين النجوم الشباب مع إطلاق العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية للموسم الجديد.
ومتابعةً لذلك صدرت قائمة النجوم الأكثر حديثًا على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي وتصدر جان يامان بطل مسلسل السيد الخطأ المرتبة الأولى.
وجاء الممثل التركي كرم بورسين في المرتبة الثالثة بطل مسلسل “أنت اطرق بابي” إلى جانب هاندا أرتشيل حيث يتداول الجمهور صورهما بكثرة.
وفي المرتبة الرابعة جاء الممثل التركي باريش أردوتش على الرغم أن ليس لديه أي عمل درامي في هذه الفترة، إلا أنه يتصدر القائمة دائمًا.
أما المرتبة الخامسة كانت من نصيب بطل مسلسل “إبنة السفير” الممثل التركي أنجين إكيوريك حيث يتحدث الجمهور عنه وعن شريكته في العمل الممثلة نسليهان أتاغول.
كانت هذه تفاصيل خبر جان يامان يحلق عاليًا في الصدارة ويتفوق على كل منافسيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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