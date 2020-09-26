كايلي جينر تطالب كيم كاردشيان بحذفها من صورة لما فيها من إحراج

متابعة بتجــــــــــــرد: دخلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في مشادة طريفة مع اختها غير الشقيقة كايلي جينر، عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”.

وفي التفاصيل، نشرت كارداشيان صورة قديمة تعود الى عام 2009 جمعتها بشقيقاتها الثلاثة كلوي وكندل وكايلي، كشفت فيها وجوههن قبل عمليات التجميل.

ولم ترق الصورة لكايلي التي طالبت كيم بتعليقها عليها بحذفها، فردت الأخيرة قائلة: “هل كان يجب عليّ أن أقصّك من الصورة؟!”.

وحصدت الصورة نحو 2.6 مليون إعجاب خلال اقل من 24 ساعة على نشرها في حساب كاردشيان الذي يتابعه نحو 190 مليون متابع.