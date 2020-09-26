بالفيديو – داوود حسين باكيًا أمام قبر عبد الحسين عبد الرضا

متابعة بتجـــــــــــرد: زار الفنان الكويتي القدير داوود حسين قبر مواطنه الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، حيث عبّر بكلمات مؤثرة عن شكره الكبير لكل ما قدّمه له في حياته من دعم وتشجيع.

وتداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لداود حسين أمام قبر الراحل الكبير في مقابر الصلبيخات، قائلاً: “وصلت الى قبر ابوي ومعلمي وناصحي رحمة الله عليه”. وأضاف بصوت باكٍ: “الله يرحمك يا ابو عدنان ويسكنك فسيح جناته، شكراً على كل لي ساويته لي، شكراً على كل وقفاتك معاي، شكراً على انك تبنيتني…”.

وكانت بداية حسين الفعلية على يد عبد الرضا، إذ أثناء دراسته في السنة الثالثة في معهد المسرح، التقى بالفنان عبد الحسين عبد الرضا، فعرض عليه التمثيل في مسلسل “العتاوية”، وبعد هذا العمل طلبه للعمل معه في مسرحية “باي باي لندن”، وكذلك في آخر حلقة من مسلسل “درس خصوصي” في دور المترجم. وكانت هذه الأعمال بداية تعرّف الجمهور إليه.

ووافت المنية عبد الرضا في عام 2017 عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد خضوعه لجراحة في القلب نتيجة تعرّضه لجلطة حادّة في مدينة لندن في بريطانيا.