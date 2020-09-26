الأميرة يوجيني حامل فما هو ترتيب المولود الجديد في قائمة الأحفاد؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - ينتظر الأمير اندرو ابن الملكة اليزابيث الثانية قدوم حفيده الأول بعد أن أعلنت ابنته الصغرى الأميرة يوجيني عن خبر حملها بطفلها البكر بعد عامين من الزواج وقد أكدت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسها ولهفتها هي وزوجها جاك بروكسبنك لاستقبال طفلهما الأول في أوائل عام 2021 وعززت التغريدة بصورة لحذاء ناعم من الفرو على شكل دبين صغيرين.

بيان ملكي يعلن الخبر السعيد

الأميرة أوجيني

وكانت الأميرة البالغة من العمر ثلاثين عاماً قد أعلنت هذا الخبر السعيد في وقت سابق من هذا الشهر ولكن بشكل محدود جداً لا يتجاوز أفراد العائلة وبعض الأصدقاء قبل أن يعلن رسمياً من خلال بيان أصدره القصر الملكي جاء فيه : "إن صاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني والسيد جاك بروكسبانك، سعيدان للغاية وهما يعلنان عن توقعهما لقدوم المولود الجديد في أوائل عام 2021 وأن دوق ودوقة يورك والدا الأميرة والسيد والسيدة بروكسبانك والدا الزوج والملكة الجدة ودوق إدنبرة سعداء بهذا الخبر".

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يذكر أن المولود الجديد سوف يحمل الرقم تسعة في جيل أبناء الأحفاد للملكة اليزابيث الثانية وكانت الأميرة يوجيني قد أعلنت الخبر لوالدتها الدوقة سارة فيرجسون قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي. وقد أعربت الأم عن فرحتها عبر بيان أكدت فيه على سعادتها الغامرة وحماسها لدخولها في تجربة الجدة وهي في الستين من عمرها وأنها تشعر بفرح عميق لأن مولوداً جديداً سيدخل عائلتها. هذا ومن المتوقع أن يولد الطفل في شهر فبراير \ شباط من العام المقبل أي قبل أربعة شهور من عيد الميلاد المئوي للأمير فيليب جد الأميرة يوجيني.

الفستان الذي أثار الإعجاب

والأميرة يوجيني هي الابنة الصغرى للأمير أندرو دوق يورك من طليقته سارة دوقة يورك، وهي العاشرة في ترتيب وراثة العرش البريطاني وكانت قد التقت بزوجها رجل الأعمال جاك بروكسبنك للمرة الأولى في منتجع سويسري للتزلج على الجليد في فبراير \ شباط من عام 2010 ، وجرت مراسيم الزفاف بعد ثماني سنوات وبالتحديد في شهر أكتوبر\ تشرين الأول من عام 2018 في كنيسة سانت جورج ، في قلعة وندسور بعد أشهر قليلة من زفاف ابن عمها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وقد أثارت العروس الانتباه حينها عندما اختارت بشكل مقصود فستان زفاف بقصة منخفضة تظهر الندبة البارزة على ظهرها نتيجة الجراحة التي أجرتها عندما كانت طفلة لتصحيح انحناء جانبي غير طبيعي للعمود الفقري تطلب إدخال قضيبين من التيتانيوم في ظهرها وكانت ترغب من خلال هذا الاختيار تشجيع الناس على تقبل عيوب أجسامهم وعدم الشعور بالخجل أو الحرج منها .