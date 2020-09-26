تراند اليوم : علاء مبارك ينعى المنتصر بالله بكلمات مؤثرة

عى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، الفنان الكوميدي، المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم السبت عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك مبارك صورة للمنتصر بالله عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعين وغرد معها: "البقاء لله نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفنان القدير المنتصر بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقع نبأ رحيل الفنان المنتصر بالله عن دنينا كالصاعقة على قلوب محبيه من أصدقائه والجماهير، حيث وافته المنية اليوم السبت، في إحدى مستشفيات الإسكندرية بعد معاناته مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا.

وتستقبل أسرة الراحل المنتصر بالله العزاء يومي الإثنين والثلاثاء الماوفقين 28 و29 من شهر سبتمبر الجاري، من الساعة 6 إلى 10 بكنيسة السيدة العذراء بالمرعشلي بالزمالك، ويتم تشييع جثمانه، غدًا الأحد، من كنيسة الشهدين “أبو سيفين” في منطقة المهندسين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.