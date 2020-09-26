تراند اليوم : شاهد.. وصلة غزل بين فنانة شهيرة وزوجها تثير ضجة بالسوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أحلام وزوجها مبارك الهاجري في وصلة غزل متبادلة، وسط ردود فعل واسعة من المتابعين.

ونشرت الفنانة الإمارتية مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات قالت فيه لزوجها:”عشان كذا اخترت أجمل رجل في الخليج، شيخ من شيوخ بني هاجر”، تعليقًا على وصف زوجها لها بأنها رقم واحد في الغناء وفي أذواق المجوهرات، وفي كل شيء، على حد وصفه.

وقال لها زوجها، خلال مقطع الفيديو:”الله يخليك يا أم فهد، ويطول بعمرك يا غالية”، وردت أحلام قائلة :”ويخلي لنا إياك افدا هالوجه وهالجمال”.

وقال مبارك:" بيعطبونا والله يا ام فاهد لترد قولو ما شاء الله، الشكل بس من برا اما من جوا كولسترول"، لترد عليه أحلام:" اسم الله عليك وعلى روحك ان شا الله الكولسترول يجيني ويروح منك".

وغنت أحلام لزوجها مقطعا من أغنية “يا حبيبي وأنا استناك”، قائلة له:”هذه أغنيتك المفضلة أحلف؟”، ليرد عليها زوجها قائلًا:”إيه والله”.