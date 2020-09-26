نشرة هوليود| صداقة مثيرة لبراد بيت وفان ديزل يتجه لعالم الغناء

رنا صلاح الدين - يشهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.

ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":

1- تحول النجم العالمي فان ديزل من نجم سينمائي شهير، إلى عالم الموسيقى والغناء، بعدما أصدر أغنية "Feel Like I Do".

2- كشفت تقارير هوليودية مؤخرا، أن العلاقة بين براد بيت وجينيفر أنيستون، ما هي إلا صداقة قوية للغاية، بعيدا عن احتمالية العودة كزوجين.

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3- استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى "تينت" للمخرج العالمى كريستوفر نولان أن يحقق 251 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم.

4- طرحت النجمة جينيفر لوبيز كليب أغنيتها الجديدة "Pa'Ti Lonely" الذي يجمعها بالنجم مالوما، حيث حقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب".

5- قررت شبكة قنوات "ديزني بلس"، إنتاج مسلسل يسرد قصة حياة شخصية "نيك فيوري" كقائد للأبطال الخارقين عبر سلسلة مغامراتهم فى إنقاذ كوكب الأرض.