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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة، ظهرت من خلالها بشكل طبيعي دون استخدام أي فلتر.
ونشرت نادين صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، والجروح ظاهرة في وجهها إثر الحادث التي تعرضت له في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.
وعلقت نادين على صورتها قائلة:"شكراً يا رب على كل شيء وأنا ممتنة كتير وايجابية كتير وبعدني بحب الحياة وكل لحظة بقول نشكر الله".
وتابعت:"الحياة بعدا قدامنا ولازم نعيشها صح طالما الله كاتبلنا عمر".
نادين نجيب
نادين نجيب
وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، قد تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.
ونشرت نادين من قبل صورة لها في المستشفى، ظهرت فيها بوجه غطته الكدمات، مع إصابة واضحة في الأنف، وكانت محتضنة طفليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون فيلتر.. شاهد نادين نجيم تنشر صور جديدة تبرز جروح وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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