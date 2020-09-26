ديزني تخطف قائد الـ"Avengers" من مارفل.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - يعود النجم العالمي صامويل جاكسون لتجسيد شخصيته الشهيرة "نيك فيوري" كقائد للأبطال الخارقين في سلسلة أفلام مارفل الشهيرة. وشارك صامويل جاكسون في عدد كبير من أفلام الخارقين، حيث كان يلعب دور قائد المجموعة المنقذه لكوكب الأرض. قررت شبكة قنوات "ديزني بلس"، إنتاج مسلسل يسرد قصة حياته وبداياته مع اختيار الأبطال الخارقين وسلسلة مغامراتهم فى إنقاذ كوكب الأرض. وكشفت صحيفة "فاريتي" أن صامويل جاكسون سيقوم بتجسيد شخصيته الشهيرة "نيك فيوري" في مسلسل جديد سيعرض عبر شبكة قنوات ديزني. وسيقوم بكتابة المسلسل كايل برادستريت الذي شارك في كتابة بعض الاعمال السابقة لعالم مارفل.

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