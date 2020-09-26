لويس سواريز ينضمّ إلى صفوف أتلتيكو مدريد قادمًا من برشلونة

متابعة بتجـــــــــــرد: وقع لويس سواريز مع أتليتيكو مدريد بعقد لمدة عامين واجتياز الكشف الطبي عقب انتقاله من برشلونة أمس الجمعة.

وانضم سواريز 33 عاماً إلى أتليتيكو في صفقة انتقال مجانية بعد الاتفاق على فسخ عقده مع ناديه قبل عام على نهايته رغم أن النادي المدريدي سيدفع 7 ملايين دولار للنادي القطالوني في صورة مكافآت.

وقال أتليتيكو في بيان “بوصول سواريز سيحظى أتليتيكو بهداف رائع يتمتع بخبرة هائلة في أوروبا حيث عرف بالتزامه في الملعب ويعد من أفضل لاعبي العالم في مركزه” ، وخاض سواريز الذي سجل 16 هدفاً في الدوري مع برشلونة في الموسم الماضي مرانه الأول مع أتليتيكو اليوم الجمعة وقد يخوض مباراته الأولى عند استضافة غرناطة بعد غد الأحد.