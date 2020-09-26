حفيدة الملكة إليزابيث الثانية تعلن بصورة عن خبر حملها

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الأميرة البريطانية أوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، أنها ستستقبل وزوجها جاك بروسبانك مولودها الأول، في بداية العام 2021 المقبل، معربين عن سعادتهما بهذا الخبر.
ونشرت الأميرة أوجيني صورة لحذاء من الفرو لطفل رضيع، وعلّقت عليها بالقول: “أنا وجاك متحمسون جداً لأوائل عام 2021”.
ونشر حساب العائلة المالكة عبر “انستغرام”، صورة للزوجين من حفلة زفافها، الذي عقد في تشرين الأول عام 2018، وعلٌّ عليها: “يسعد صاحبة السمو الملكي الأميرة أوجيني وزوجها السيد جاك بروسبانك، أن يعلنا أنهما يتوقعان مولوداً في أوائل عام 2021”.
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