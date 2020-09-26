شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان أم مى عمر فى "لؤلؤ" ومى سليم فى "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برزت الفنانة سلوى عثمان بالسنوات الأخيرة فى تقديم دور الأم ببراعة، وهو ما دفع القائمون على المسلسلات الجديدة للاستعانة بها فى أعمالهم وخاصة فى دور الأم، حيث تصور سلوى عثمان حالياً مسلسل "لؤلؤ" وتجسد فيه والدة بطلة العمل الفنانة مى عمر، كما بدأت أيضاً هذا الأسبوع تصوير دورها فى مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب والذى تظهر فيه بشخصة والدة مى سليم خلال الأحداث.



سلوى عثمان

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، وتخوض مى عمر به أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجوميه، ومن المقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.



مى عمر

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مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى اطار شعبى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى أيضاً.



مى سليم

وقدمت سلوى عثمان فى رمضان الماضى مسلسلى "البرنس" مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء ودنيا عبد العزيز وادوارد ورحاب الجمل وريم سامى ومحمد مهران وصفاء الطوخى وتأليف وإخراج محمد سامى، و"خيانة عهد" مع يسرا وحلا شيحة وعبير صبرى وخالد سرحان وخالد أنور وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وتأليف أمين جمال وورشته وإخراج سامح عبد العزيز