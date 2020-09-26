شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يقدم أروع مقطوعاته الموسيقية بالأوبرا 20 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلا موسيقيا فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، يوم الثلاثاء الموافق20 أكتوبر المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساء، ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎.‎

‏‎وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.