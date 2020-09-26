حكاية "ضي القمر" تعيد كندة علوش للساحة الفنية

تبدأ اليوم، السبت قنوات DMC عرض حكاية "ضي القمر" من مسلسل "الا انا".



وتعيد حكاية "ضي القمر" النجمة كندة علوش للساحة الفنية من مرة أخرى، وذلك بعد غياب طويل نتيجة الحمل والانجاب.

حكاية "ضي القمر" من إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي" والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان.

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ويشارك في بطولتها كل من محمد علاء، جامايكا، ومحمد

شاهين، أحمد عبد الله محمود، زينب غريب، شريف خير الله، وياسمين موافي، ومن إنتاج سينرجي.



وتدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا" ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيوني يتعرض للتلقيح الصناعي.

لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل "الا انا" والذي كان

قد عرض منه أربعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما "بنات موسى - سنين وعدت - أمل حياتي - أمر شخصي"، وجاري تصوير الحكاية السادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض.



مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وتدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.