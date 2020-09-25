بسبب صور "المايوة".. هل تعاني جينيفر لوبيز من أزمة منتصف العمر؟

رنا صلاح الدين - تردد في الفترة الماضية، سؤال حول إذا ما كانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، تعاني من أزمة منتصف العمر.

ونشرت صحيفة "New Idea" الأسترالية، تقرير عن السبب الذي يجعل جينيفر لوبيز تحاول دائما الحفاظ على لياقتها البدنية رغم تخطيها حاجز الـ 51 عاما.

وأوضح التقرير أن بعض المعجبين، يتساءلون عن السبب الحقيقي الذي يجعل المغنية الخاطفة للأنظار تبذل الكثير من المجهود للحفاظ علي شكلها، ولإعادة "عقارب الساعة إلى الوراء".

وأشار التقرير إلى أن جينيفر لوبيز تتعمد نشر صورها بالـ"مايوة"، من أجل استعراض رشاقة جسدها، حيث أنها تهتم بتفاصيل إطلالاتها في حين العالم مهدد بسبب أزمة كورونا.

وفي المقابل، أكدت تقارير أخرى، أن الصور التي تنشرها لوبيز وتصفيفات شعرها المختلفة التي تلفت الأنظار دائما ليسوا مؤشر حقيقي أو يوحوا بأنها من أعراض أزمة منتصف العمر.