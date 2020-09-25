أنتوني هوبكينز يستكشف أعماق الخرف في “ذي فاذر”

متابعة بتجــــــــــــرد: يصعب إقناع ممثل بحجم أنتوني هوبكينز بالمشاركة في فيلم خصوصاً إذا كان العمل أولَى خطوات مخرجه في مجال الفن السابع، لكنّ الفرنسي فلوريان زيلر كان متحمساً جداً للفكرة إلى درجة أنه جعل اسم شخصية الرجل في العمل من اسم الممثل الكبير، وتاريخ مولده مطابقاً لتاريخ مولد هوبكينز.

ولم يكن من الأخير إلا أن وافق في نهاية المطاف على أن يؤدي دور الأب أو «ذي فاذر»، وهو عنوان الفيلم المقتبس للسينما من مسرحية ناجحة للمخرج عينه تحمل الاسم نفسه، استحق عنها فلوريان زيلر جائزة «موليير»، أبرز المكافآت الفرنسية في مجال المسرح، في 2014 ومجموعة كبيرة من الجوائز الخارجية.

ويقول المخرج «لقد كتبت هذا السيناريو له. هو الذي أردته (لفيلمي) وهو الذي كنت أحلم به» لتولي الدور.

ويضيف «ما لم يأتِ أحد ويقول إن هذا الأمر غير ممكن، فهذا يعني أنه ممكن».

وإلى جانب الممثل البريطاني، طعّم زيلر فيلمه بممثلة حاصلة كزميلها الثمانيني على جائزة أوسكار هي أوليفيا كولمان التي تؤدي دور ابنة أنتوني هوبكينز، في هذا الفيلم الذي يغوص في أعماق عالم الخرف ويستكشف مختلف وجوهه.

رحلة مقلقة

ويقترب الفيلم أحياناً من لونَي الثريلر والرعب السينمائيين، بما فيهما من إثارة، آخذاً المشاهدين في رحلة مقلقة داخل عقل أنتوني هوبكينز الآخذ في الأفول.

ويصبح أفراد عائلة «الأب» الذي عاني الخَرَف مجهولي الهوية في نظره، لا يستطيع التعرف عليهم، في حين يظهر غرباء على نحو لا يمكن تفسيره في شقته اللندنية. ويرى المشاهد مع الشخصية الشقة نفسها تبدو وكأنها تتحوّل.

ويلاحظ زيلر أن هوبكينز «معروف جداً بالأدوار التي يتحكم فيها بكل شيء». ويضيف «اعتبرت أن رؤية هذا الشخص نفسه يفقد السيطرة سيكون أمراً قوياً جداً، وكأن المشاهد يتنازل عن كل ما يعرفه عنه، عن وجه القاتل البارد في (سايلنس أوف ذي لامبس)».

ترشيح سادس

عرض الفيلم الأسبوع الماضي في مهرجان تورنتو بعد أن قوبل بإشادات ومدح من النقّاد في مهرجان ساندانس في يناير الماضي. ومن المتوقع أن تنطلق عروضه على الشاشات في ديسمبر المقبل.

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ويتوقع كثر أن يستحق هوبكينز عن هذا الفيلم ترشيحه السادس لجوائز الأوسكار التي يقام احتفال توزيعها في أبريل المقبل.

ومن جنون العظمة إلى الغضب فاليأس ثم الانهيار العاطفي، يستكشف هوبكينز في الفيلم كمية مدهشة من الانفعالات والعواطف مع تدهور شخصيته.

ويقول زيلر: «إنه ملك التلميحات، لقد أعجبت دائماً بطريقة استخدامه الكلمات لإظهار الخطر والقلق».

أما هوبكينز، البالغ الـ82، فيشرح أنه غرف من موته هو في هذا الدور شديد القوة.

دموع حقيقية

ويقول زيلر «أنتوني ممثل غريزي جداً. بطريقة ما، يلجأ إلى غرائزه أكثر من أي شيء آخر، وغالباً جداً كانت اللقطة الأفضل تؤخذ من المرة الأولى»، من دون إعادة. ويروي «للأمر فعل السحر…كنا نبكي بالدمع جميعاً في موقع التصوير».

واستوحى زيلر «ذي فاذر» من جدته التي بدأت تعاني الخرف عندما كان في الخامسة عشرة.

ويقول: مع ما نعرفه اليوم بسبب الفيروس، أجدادنا وآباؤنا وجداتنا معرّضون للخطر، وأعتقد أننا جميعاً قلقون جداً من هشاشة الحياة.

لكنّ فيلمه ليس سوداوياً على الإطلاق. فهوبكينز يضفي على شخصيته في الفيلم طابعاً ذكياً ومرحاً وجذاباً، كما عندما يحاول التقرّب من ممرضته الشابة لورا (إيموجن بوتس).