تراند اليوم : عمرو دياب يعلن إلغاء حفله بالسعودية بشكل مفاجئ.. ما السر؟

أعلن الفنان المصري عمرو دياب، تأجيل حفله ضمن فاعليات اليوم الوطني للسعودية، والذي كان من المقرر إقامته السبت، في ختام الاحتفالات.

ونشر ”دياب“، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بيانا يوضح فيه سبب إلغاء الحفل، حيث قال: ”حرصا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله“.



وفعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي، والتي تشمل عددا من مدن المملكة ”الرياض جدة، الدمام“، هي الأولى منذ نحو 6 أشهر، بعد توقف جميع الأنشطة الجماهيرية بسبب جائحة كورونا.