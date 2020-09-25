الليلة.. حماقي يحيي حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية

يحيي النجم محمد حماقي حفلًا غنائيًا، مساء اليوم الجمعة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90.

ومن المقرر أن يقام الحفل دون

حضور الجمهور تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما يقدم "حماقي" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها جمهوره.

ويذكر أن طرح المطرب محمد حماقي مؤخرًا أغنية «هو ده حبيبي» كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.