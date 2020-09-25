رئيس مالي المؤقت يؤدي اليمين ويتعهد بتسليم السلطة خلال 18 شهرا المزيد

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/9/25 04:33 م بتوقيت أبوظبي
أدى وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو، الجمعة، اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية، بعد الانقلاب الذي حصل الشهر الماضي.
والإثنين 21 الشهر الجاري، أعلن العقيد عصيمي غوتا، رئيس المجلس العسكري في مالي، تعيين وزير الدفاع الأسبق با نداو، رئيسا انتقاليا للبلاد.
وتعهد الرئيس المالي المؤقت بتسليم السلطة خلال 18 شهرا.
كما أدى آسيمي جويتا اليمين كنائب للرئيس المالي المؤقت الجديد نداو.
وخلال الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري في مالي الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
وقال موسى كمارا، المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد حينها، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا.
وأطلق المجلس "مشاورات وطنية" استمرت 3 أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.
وشارك نحو 500 شخص في المنتدى المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو عاصمة البلد الواقع في غرب أفريقيا.
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