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رنا صلاح الدين - يبدو أن الفنان أحمد فلوكس يعيش أفضل لحظاته حالياً بعدما أعلن مؤخراً عن عودته لزوجته الأولى "رابيا" أم نجله الوحيد "سيف الدين".
وتأتي تلك العودة بعد سنوات طويلة من الانفصال الذى لم يؤثر على علاقتهما معاً، حيث كان دائماً ما يؤكد على احترامه الكامل لها، وأنها أم ابنه الوحيد "سيف الدين".
وحرص فلوكس على مشاركة متابعيه أكثر من صورة تعكس علاقته الحالية بزوجته، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.
وظهر كم السعادة الذى يعيشها الثنائي معاً خلال فيديو، انتشر أثناء تواجدهما معاً، في أحد الأماكن المخصصة للرقص "ديسكو".
ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.
أحمد فلوكس
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| أحمد فلوكس يحتفل بعودته لزوجته في "الديسكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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