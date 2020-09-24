عصام كاريكا يعود للساحة الغنائية بـ النكدية

يستعد الفنان عصام كاريكا لطرح أحدث أغتياته، وتحمل إسم "النكدية"، مطلع شهر أكتوبر المقبل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية.

كما ينتظر "كاريكا" طرح أغنية جديدة بعنوان "أتومبيل الحلاوة" والتي تجمع النجم حميد الشاعري

المطرب مصطفى شوقي، الأغانية من كلمات محمد هلال، ألحان عصام كاريكا، وتوزيع توما مهندس صوت أحمد جودة.

كانت آخر أعمال كاريكا الفنية مشاركته في تسجيل أغاني العرض المسرحي "لوكاندة الأوباش"، والذي يشارك في بطولته

كلاً من الفنان ماجد المصري، مايا دياب، حسن الرداد، هالة فاخر، حمدى الميرغنى، سعد الصغير، بدرية طلبة، أوس أوس، حسن عبدالفتاح، وضيف شرف المسرحية الإعلامية إنجي علي، من تأليف محمد عز وأحمد فوزى، وألحان حسن إش إش، وديكور محمود سامى، واستعراضات مصطفى حجاج، ومن إخراج الدكتور أشرف زكى، وعرضت المسرحية فى موسم الرياض في ديسمبر الماضي.