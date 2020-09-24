مطربة مصر الأولى.. أنغام تعود بأقوى حفل صيفي فى مركز المنارة

اعلن الحساب الرسمي لتطبيق أنغامي الشهير، عودة مطربة مصر الأولى النجمة أنغام لأقوى حفلات موسم الصيف بمصر، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ونشرت "الصفحة الرسمية لتطبيق أنغامي، مقطع من برومو الحفل، من المقرر ان تطل "أنغام" على جمهورها ومحبيها يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر، بالمسرح المكشوف بمركز المنارة. بمركز المنارة. Advertisements يذكر أن أخر أعمال النجمة "أنغام"، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم.

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