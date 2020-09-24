ليا مخّول وخطيبها يصنعان المرح في “RATATA”

عن المكتب الإعلامي – بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية ليا مخّول أغنيتها الجديدة بعنوان “RATATA” من إنتاج “Universal Music MENA” بمُشاركة خطيبها أمين النجّار المعروف بـB.O.X.

الأغنية من نمط البوب مع بعض إيقاعات الـAfro، حيويّة راقصة مُوجّهة للجمهور بكلّ فئاته. تعاونت مخّول مع النجّار على كتابة وتلحين الأغنية بمُشاركة المُوزّع الفرنسيّ Adile، أمّا الميكس والماسترينغ لـ Phil Greiss.

“أردنا من خلال هذه الأغنية التركيز على الموسيقى، فاعتمدنا كلمات بسيطة ليأتي الإيقاع الإفريقي حاضراً، ما أضفى على الأغنية جواً مرحاً وراقصاً. فغالباً ما نشعر أنّ الجمهور يتبنّى اللحن أوّلاً”، بحسب مخّول.

صُوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في إحدى جبال لبنان بإدارة المُخرج رودي معوّض من خلال مشهديّة تنبض بالألوان والتفاؤل والرقص الإفريقيّ.

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وقد شكّل إنجاز هذا العمل تحدّ كبير، بخاصّة أنّ هذه الأغنية أبصرت النور في ظروف صعبة، فعام 2020 لم يخلُ من عقبات عدّة منها جائحة كورونا، ومحلياً انفجار مرفأ بيروت والأزمات اللبنانيّة على كافّة الأصعدة.

يُذكر أنّ مخّول استغلّت فترة الحجر الصحيّ للتحضير لعدد من الأعمال التي ستُطلقها تباعاً في فترات لاحقة.