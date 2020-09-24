صورة بدرية طلبة في الطفولة تكشف عن موهبتها في الرقص.. شاهد

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة في تحدي صورة الطفولة، المنتشر حاليا بين الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدرية نشرت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، صورة من طفولتها في إحدى حفلات المدرسة، والتي كشفت عن موهبتها في الرقص.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "فرق كبير بين المؤدبة الحاجة بدرية واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة".

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من ناحية أخرى، شاركت بدرية طلبة في السباق الرمضاني الماضي بعدد من الأعمال الفنية وهي "فلانتينو"، مع الفنان الكبير عادل إمام، و "البرنس"، محمد رمضان.

وتستعد أيضًا للمشاركة في فيلم جديد مع المخرج محمد سامي، وأكرم حسني، وبيومي فؤاد.