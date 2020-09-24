بلاغ للنائب العام ضد أصالة بسبب "رفقا"

رنا صلاح الدين - تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة السورية أصالة، اتهمها فيه باقتباس جزء من حديث نبوي فى أغنيتها الجديدة "رفقا".

وقال المحامي في بلاغه: "أصدرت المبلغ ضدها ألبوما غنائيا حديثا يحتوي علي أغنية معنونة باسم رفقا وجأت كلمات هذه الاغنية اقتباسا من حديثا نبويا شريفا".

وأضاف: " أن هذا دعا الأزهر الشريف لاصدار بيان يدعو فيه إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبى ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة".

وكانت النجمة السورية أصالة نصري قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب أغنية "رفقًا"، وهي واحدة ضمن أغاني ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم".

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وجاء هذا الجدل بعدما وصفت أصالة النساء فيها بأنهن ضعيفات مستعينة بكلمات من أحاديث الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وتحديدًا في المقطع:" رفقاً بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء".

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامع الأزهر بمصر، بيانًا بعدم سماع هذه الأغنية، من خلال حسابهم الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه:" ننصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها"، مؤكدًا أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء".

وأغنية "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز.

وضم الألبوم الجديد 20 أغنية من بينهم"غيمتك، نظرتي، يا مثبت، وش كنت أقول، غمض عيونك، أنا عمري، دروب الأماني، ألمحك".