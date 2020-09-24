رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على توجيه رسالة إلى قناة سي بي سي، وذلك بعد الجدل الذي آثير حولها بسبب تصريحاتها عن الحجاب والتي أحيلت بسببه إلى التحقيق.
ونشرت رضوى، صورتين لها ظهرت من خلالهما وهي مرتدية بنطال جينز وجاكيت أسود اللون، مع نظارة شمسية، وعلقت عليهما عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:"القناة دى بالنسبة لي مش شاشة بس.. دي رمز إنه الدنيا لسه بخير، ولا كلمة توصف أنا قد إيه بحترمهم وبحبهم وفضلهم كلهم عليا.. حقيقي الناس المحترمة الشاطرة الجدعة.. رزق".
كانت قد أثارت رضوى الشربيني، حالة من الجدل بعد أن قالت في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،"لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".
وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمة تصريحات الحجاب.. رضوى الشربيني توجه رسالة لقناة cbc لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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