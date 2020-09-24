شكرا لقرائتكم خبر عن "فلكلور" و"يا شيكلامو" أحدث أغانى حجازى متقال السينجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المطرب حجازي متقال في الفترة المقبلة أغنيتين جديدتين الأولى أغنية فلكلور من كلمات وتوزيع أحمد عاطف، والثانية بعنوان "يا شيكلامو"، من كلمات وليد مفتى، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع أحمد عاطف.

وقال موزع الأغنية أحمد عاطف لـ"الخليج 365" إنه من المقرر طرح الأغنيتين خلال فترات متباعدة خلال الأيام المقبلة على يوتيوب، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند طرحها لأنها تقدم بشكل جديد ومختلف غير أعمال راغب السابقة.

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من ناحية أخرى يواصل حجازى متقال تحضير أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لاغى الناس" على طريقة رسم كرتونى، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان هانى السودانى، وتوزيع إسلام غلاب، وإخراج وليد جنيدى.

وليست المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.