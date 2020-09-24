تراند اليوم : الدنيا مولعة.. الفيشاوي يوجه رسالة نارية إلى محمد رمضان

وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة الي الفنان محمد رمضان ليشعل الخلاف من جديد والذى نشب بينهما منذ ايام قليلة خاصة بعد اعلان الاول عن تقديمه أغنية بعنوان “نمبر 2”.

وقال أحمد الفيشاوي، أثناء لقائه ببرنامج “et بالعربي”، “بما إن الموضوع اشتهر وانتشر بشكل غير طبيعي على السوشيال ميديا، أنا بس عايز أقول إن رمضان رد على أغنية لسه منزلتش، فواضح إن الوقت فعلا بيجري منه تيك توك تيك توك”.

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي طرح فيلم “30 مارس” ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من دينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.

في سياق سابق، شوق الفنان محمد رمضان، لأغنيته الجديدة التي تحمل أسم “الدبابة”، المقرر طرحها الفترة المقبلة.

Advertisements

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” فيديو من كواليس أغنيته “يا حبيبي”، وهو يستقل دبابة ليعلن بها أغنيته الجديدة.

وتقول بعض كلمات الأغنية: “رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة”، وعلق على الفيديو كاتبًا: “قريبًا.. الدبابة”.