تراند اليوم : فتحي عبد الوهاب يكشف عن دوره في القاهرة كابول بهذة الصورة -شاهد

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن شخصيته في مسلسل “القاهرة كابول” الذي ينشغل في تصويره هذه الأيام.

نشر عبد الوهاب صورة له من كواليس المسلسل، ويبدو أنه يجسد دور إعلامي يقدم برنامج يحمل اسم “صانع الحدث”.

أما اسم شخصيته فهو “طارق كساب”.

كان قد تم مؤخرا استئناف تصوير مسلسل “القاهرة كابول”، والذي كان قد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم يستطع اللحاق بالعرض في الموسم الرمضاني 2020.

‎”‎القاهرة كابول” من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وخالد الصاوي، وتدور أحداثه حول الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي، ‏ومن إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎.‎