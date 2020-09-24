شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تسترجع ذكرياتها مع والدتها بصورة نادرة من دولاب الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دائما نجوم الفن على نشر صورهم القديمة، والتفاعل مع جمهورهم على السوشيال ميديا، لاسيما أنها تحمل ذكريات خالدة في قلوبهم، حيث استرجعت الفنانة سيمون ذكرياتها مع والدتها الراحلة ميما عزيز عبد السيد التي توفيت منذ 6 سنوات.

وشاركت الفنانة سيمون متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة تجمعها بوالدتها خلال الطفولة، معربة عن اشتياقها لها قائلة: "وحشتيني قوي يا حبيبتي بحبك".



سيمون عبر تويتر

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وبعد نحو 30 يوما من الآن تحيي الفنانة سيمون الذكرى السادسة لوفاة والدتها التي توفيت في 26 أكتوبر 2014 بعد صراع طويل مع المرض.



صورة نادرة للفنانة سيمون مع والدتها

وفي وقت سابق، استرجعت الفنانة سيمون ذكرياتها بنشر صورة قديمة من حفل عيد ميلادها الـ 18 برفقة والدتها وجدتها، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "عيد ميلادي الـ18 أنا وامي وتيتا الله يرحمهم في شبرا الجميلة واحلي عيد ميلاد".

وكانت سيمون أعربت عن سعادتها بتشبيهها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، وعلقت على إحدى الصور الذى تظهر الشبه بينهما عبر حسابها على فيس بوك، مؤكدة أن ليلى مراد هى قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال.