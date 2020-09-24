الرئيس الأمريكي: يتم العمل حاليًا على عقار رابع مُضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتم العمل حالياً على عقار رابع مُضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وبحسب ما أكده ترامب في مؤتمر صحفي، الأربعاء، فإن إدارته تقدم 200 مليون دولار للدول لتوزيع اللقاح على الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

وأضاف: "في العادة إنتاج عقار جديد يستلزم 4 سنوات ولكننا حصلنا على عقار مُضاد لفيروس كورونا في أقل من عام".

وتابع: "حققنا أسرع تعاف اقتصادي في التاريخ الأمريكي رغم تفشي وباء كورونا".

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كانت شركة صناعة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون"، أعلنت الأربعاء، المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا الخاص بها.



وفي حال أثبت اللقاح فعاليته وأمانه ستكون الدفعات الأولى متاحة للاعتماد في عام 2021.

يذكر أن شركة "جونسون آند جونسون" هي رابع شركة أدوية مدعومة من قبل برنامج لقاح كوفيد-19 التابع لإدارة ترامب، للدخول في اختبارات المرحلة المتأخرة.