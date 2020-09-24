ستصاب بالدهشة عند معرفتك أن للقهوة استخدامات أخرى غير مشروبها اللذيذ!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 7 ساعات القهوة قد تكون مفاجأة لعشاق القهوة، حين يعلمون أن هذه هذه النبتة السمراء لها استخدامات عديدة غير مذاقها اللذيذ، قد تصل إلى صباغة الشعر أو إصلاح خدوش الأثاث، أو قد تصل أيضاً إلى إزالة الراوائح الكريهة، وسنستعرض هنا أكثر من استخدامات مميزة للقهوة لم تكن تسمع عنها سابقاً: تقشير الجلد

تساعد القهوة المطحونة على إزالة خلايا الجلد الميتة وتستخدم في مجموعة من منتجات البشرة. في حال كنت تستخدمه في المنزل ، يشير موقع العلوم إلى أنه يمكنك خلط القهوة الطازجة مع السكر البني وعصير الليمون والتدليك لبضع دقائق قبل الشطف. صبغة طبيعية

تحتوي القهوة على أصباغ طبيعية يمكن استخدامها لتعميق لون الشعر البني الطبيعي. من المعروف أن حبات القهوة المستخدمة تعمل كعامل تلوين للشعر والنسيج وحتى الورق. ويعتقد أن هذا هو بديل غير سام مقارنة بالأصبغة التجارية. إزالة الرائحة

تحتوي أراضي القهوة على النيتروجين ، والذي – عندما يقترن بالكربون – يمكن أن يساعد في التخلص من غاز الكبريت ذي الرائحة الكريهة في الهواء. ببساطة ، إنه يساعد في امتصاص الرائحة وإزالتها. املأ جوربًا قديمًا بأرضيات القهوة واستخدمها كمعطر للهواء. يمكنك أيضًا وضعها داخل الثلاجة التي تنبعث منها رائحة الأطعمة التي لا معنى لها. التصدي للحشرات

رائحة القهوة القوية تساعد على صد الحشرات مثل النمل وبعض القشريات والقواقع. احتفظ بوعاء من القهوة أو قم برشها في الهواء الطلق للتخلص من البعوض وذباب الفاكهة والنمل. يمكنك أيضًا أن تنتشر حول نباتاتك لردع الرخويات والقواقع من الزحف. سماد للنباتات

تعتبر القهوة سمادًا طبيعيًا وتساعد في نمو وتكاثر ديدان الأرض. حيث أن عدد الديدان الكبير يشير إلى يعد حديقة صحية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي القهوة على معادن مثل النيتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والكروم ، والتي تعتبر ضرورية لنمو النبات. تلميع الأواني

بفضل قوامها الخشن ، تُصنع من القهوة المطحونة مواد تنظيف ممتازة وتساعد على إزالة البقع الصلبة على أدوات المطبخ وحتى البلاط. إزالة وإخفاء الخدوش على الأثاث

إذا زادت الخدوش في أثاثك الخشبي بمرور الوقت ، فحاول إصلاحها بالقهوة. تحضير عجينة سميكة من القهوة والمياه ، وتوضع على الخدوش باستخدام قطعة من القطن ويترك لمدة 10 دقائق. يساعد على إخفاء الخدوش عن طريق صبغ الخشب المكشوف بلون بني داكن. يمكنك إضافة عدة طبقات من المعجون للحصول على اللون الذي تريده. صنع وسادة لشك الدبابيس

القهوة المجففة تستخدم لصنع حشوة لوسائد الدبوس محلية الصنع. تمنع القهوة أيضًا من الصدأ. تنظيف الموقد

ترش بعض القهوة الرطبة على الجمر في الموقد وتترك لمدة 15 دقيقة تقريبًا. تلتصق الأسطح المتسخة بالجمر ، مما يسهل تنظيفها وإزالتها دون أن ينتشر الرماد في الهواء. العناية بفروة الرأس

إن تدليك فروة الرأس بالقهوة يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الخموض الهيدروجينية وإزالة خلايا الجلد الميتة. إزالة الروائح من اليدين

يمكن للطهي أن يترك رائحة على يديك ، خاصة بعد تقطيع البصل والثوم. للتخلص من الرائحة ، ما عليك سوى فرك القهوة على يديك وشطفها بالماء الدافئ. نمو الفطر

يُعتقد أن مطحون القهوة المستخدمة يعزز نمو العديد من أصناف الفطر ، وخاصة فطر المحار. حيث يكثر الفطر الذي يصعب نموه عندما تقوم القهوة بتزويد التربة بالأغذية اللازمة. فك الانسداد

لفك الإنسداد في الصرف ، ما عليك سوى تحضير مزيج من الصابون وبقايا القهوة المستخدمة والماء المغلي. اسكب الطهو على مصفاة دهنية أو كريهة الرائحة لجعلها نظيفة وعديمة الرائحة.

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